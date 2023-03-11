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بن قدارة يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي الشراكة في قطاع النفط والغاز 

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| ليبيا

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية الأميركي جيوفري بيات، اليوم الجمعة، حيث شدد بن قدارة على ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي على دعم المؤسسة ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز، مشيدًا بدور مجلس إدارة المؤسسة في المساهمة في رفع معدلات الإنتاج واستقراره.

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الخارجية الامريكية فرحات بن قدارة ليبيا مؤسسة النفط والغاز

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الوطن الليبية

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