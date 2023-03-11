النائب العام يحيل 26 مُتهمًا بالفساد في القطاع المصرفي إلى قضاء الحكم

أحال الصديق الصور النائب العام، 26 مُتهمًا بارتكاب جرائم فساد في القطاع المصرفي، إلى قضاء الحكم، بعدما استولى بعضهم على 12 مليون دينار من أموال مصرف شمال إفريقيا.

وأفاد مكتب النائب العام، بأن المتهمين زوّروا البيانات المدرجة في قواعد بيانات المصارف، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

وأضاف بيان مكتب النائب العام:” المتهمون شكّلوا جماعات إجرامية، تُتيح لهم الوصول لقواعد بيانات مصارف تجارية، وتعظيم مديونية المصرف في حسابات مصرفية تم تعيينها، بإدراجهم أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة”.

ولفت البيان، إلى أن المتهمين أجروا عمليات مصرفية تُيسِّر لهم استبدال القيم المالية التي وصلوا إليها، ما يقابلها من النقد الأجنبي، واستولى بعضهم على 12 مليونًا من أموال مصرف شمال أفريقيا.

وتابع البيان:” بعض المتهمين شرعوا في الاستيلاء على أموال مصارف الجمهورية، والوحدة، والتجاري الوطني، وشمال أفريقيا”.