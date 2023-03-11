النويري يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية

الوطن|رصد

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي انعقد بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم الجمعة على هامش أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي.

وحضر النويري الاجتماع من أجل التباحث والتشاور حول البنود المُدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد والدورة (211) للمجلس الحاكم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار بنود جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي تم فيه تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول الجمعية العامة والمجلس الحاكم.

واستمع الحاضرون خلال الاجتماع لممثل المجموعة الجيوسياسية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي حول أعمال المجموعة، وشهد الاجتماع أيضًا الاتفاق على مُرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

الجدير بالذكر بأن مشاركة النويري في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية تأتي في إطار التنسيق والتشاور وتبادل الآراء للمجموعة قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي غدًا السبت في العاصمة البحرينية المنامة.