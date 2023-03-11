الطقس مستقر نسبيا على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة نسبياً، بينما تبقي باقي مناطق مستقرة نسبيا.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض المناطق .

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-28)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الاثنين.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-25)مْ، وتسجل انخفاض يوم الاثنين على أغلب المناطق.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29- 32)مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الاثنين.

وفي الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-31)مْ وتسجل انخفاض تدريجي خلال اليومين القادمين.