سحب على مناطق الشمال الشرقي وأجواء مستقرة في باقي المناطق

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون الطقس مستقرا نسبيا على مناطق غرب ليبيا والجنوب الشرقي حيت تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال ما بين (18-26)مْ ،وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين (27-32)مْ, مع ظهور بعض السحب العابرة على المناطق الغربية.

ووفقا للنشر الجوية الصادرة عن المركز، تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة نسبياً، بينما تبقي باقي مناطق مستقرة نسبيا.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض المناطق .

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-28)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الاثنين.

بينما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-25)مْ، وتسجل انخفاض يوم الاثنين على أغلب المناطق.

وتكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29- 32)مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الاثنين.

بينما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-31)مْ وتسجل انخفاض تدريجي خلال اليومين القادمين.