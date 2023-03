الأبلق: مجلس النواب انتُخب لاستكمال المرحلة الانتقالية فقط

ليبيا – أبان عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان بعدم أحقيّة مجلس الدولة منع تنفيذ القانون الصّادر عن مجلس النواب حول نقل بعض صلاحيات ديوان المحاسبة لهيئة الرّقابة الإدارية.

الأبلق في تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” أضاف: “اتفاق الصّخيرات المنظّم لاختصاصات المجلسيْن حدّد صلاحيات مشتركة لمجلس الدولة مع النواب فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة واختيار رئيس لها، بالإضافة إلى المناصب السياديّة الواردة في المادة 15 والتعديل الدستوري وقوانين الانتخابات والاستفتاء”.

ورأى الأبلق أيضًا بعدم أحقيّة مجلس النواب بإقرار التشريعات ذات الطبيعة الاعتيادية لأنه انتُخب لاستكمال المرحلة الانتقالية فقط.

وأشار الأبلق إلى أن ما ورد في نصّ التعديل الدّستوري السابع الذي انتُخب مجلس النواب على أساسه، وكذلك اتفاق الصّخيرات أن النواب يختصّ بسلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، أي ما يتعلق بمسألة الدستور وقوانين الاستفتاء والانتخابات، بالإضافة للأعمال البرلمانية ذات الطبيعة الخاصّة والتي تصدر في صورة قرارات.

