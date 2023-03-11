مركز الفلك يحدد موعد أول أيام شهر رمضان

قال مركز الفلك الدولي إن بداية شهر رمضان لهذه السنة ستكون يوم الخميس، 23 مارس الجاري.

وبدأت بعض الدول شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير، وستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس، في حين بدأت العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان، يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان فيها.

وقال المركز في تقرير مفصل حول موعد شهر رمضان إنه سيكون من المستحيل على الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، أن تراه “لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها”.

ذات الهيئة أكدت في المقابل أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة “وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضا”.

وقالت إن رؤيته ستكون متاحة بجميع الوسائل وحتى بالعين المجردة، بشيء من الصعوبة في بعض المناطق “وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأميركيتين”.

يُذكر أن رؤية الهلال، وفق ذات التقرير، في كل من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 22 مارس في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و50 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب.

وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و11 دقيقة.

أما في الرياض سيغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة.

في عمّان والقدس سيغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و11 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و21 دقيقة.

أمل في الرباط سيغيب القمر بعد 64 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 23 ساعة و34 دقيقة.