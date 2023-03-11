النويري يُشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية المنعقد في البحرين

أخبار ليبيا 24

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي انعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، أمس الجمعة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي.

وبحسب بيان الناطق الرسمي لمجلس النواب، عبدالله بليحق، يأتي ذلك للتباحث والتشاور حول البنود المُدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد والدورة (211 ) للمجلس الحاكم.

وتم خلال الاجتماع مُناقشة و إقرار بنود جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي تم فيه تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بُنود طارئة على جدول الجمعية العامة والمجلس الحاكم.

كما تم الاستماع لممثل المجموعة الجيوسياسية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي حول أعمال المجموعة، وشهد الاجتماع الاتفاق على مُرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

الجدير بالذكر بأن مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية تأتي في إطار التنسيق والتشاور وتبادل الآراء للمجموعة قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي اليوم السبت في العاصمة البحرينية المنامة.