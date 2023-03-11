شمام: نحن في مواجهة منْ يريدون إعادة إنتاج الحقبة الأربعينية السوداء

هاجم محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، من وصفهم بالبصاصة والبيادق الذين يريدون إعادة إنتاج حقبة نظام القذافي من جديد بحسب زعمه.

كتب قائلًا على فيسبوك: “لا نملك غير الكلمة في مواجهة البنادق والبيادق وطوابير البصاصة واللقاقة الذين يريدون إعادة إنتاج الحقبة الأربعينية السوداء بكل مفرداتها ووسائلها وعلى رأسها تغييب وجه الكلمة المشرق كالشمس”.

أضاف قائلًا: “كل أسلحة الغباء تشهر في وجوه ” المتكلمين” ليخيم الخوف والجهل الذي ازيح جزئيا في فبراير. هدف تحالف الفساد والاستبداد هو إعادة من أفسد ومن ظلم خلال الأربعينية السوداء.” وفق تعبيره.