النويري شارك في اجتماع المجموعة البرلمانية العربية في المنامة

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي انعقد بالعاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي، للتباحث والتشاور حول البنود المُدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد و الدورة (211 ) للمجلس الحاكم.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال الاجتماع مُناقشة وإقرار بنود جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي تم فيه تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بُنود طارئة على جدول الجمعية العامة والمجلس الحاكم، كما تم الاستماع لممثل المجموعة الجيوسياسية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي حول أعمال المجموعة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على مُرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

يشار إلى أن مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية تأتي في إطار التنسيق والتشاور وتبادل الآراء للمجموعة قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي السبت في العاصمة البحرينية المنامة.