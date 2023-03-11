ضبط أجانب ومركبات مخالفة ومُهاجرين غير شرعيين في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن إستيقاف أمني لمركز شرطة الصابري من ضبط أجانب يقودون مركبات بدون إجراءات ومركبات بدون لوحات معدنية ومُهاجرين غير شرعيين .

وبالتفاصيل، أجرى مركز شرطة الصابري مساء الجمعة إستيقاف أمني في نطاق إختصاصه بإشراف مُباشر من السيد رئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي وبالتعاون مع دورية تابعة لقسم التمركزات الأمنية ودورية تابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي .

وإستهدف الإستيقاف المركبات التي يقودها أجانب دون إجراءات والمركبات ذات الزجاج المُعتم والمركبات المخالفة لقانون المرور والمهاجرين غير الشرعيين حيث تم ضبط العديد من المركبات المخالفة وإحالتها إلى قسم المرور والتراخيص وضبط أجانب يقودون مركبات بدون إجراءات تثبت ملكيتهم لهذه المركبات وتم تسليمهم لجهات الإختصاص .