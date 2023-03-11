نورلاند: الليبيون يستحقون فرصة إسماع أصواتهم وتمثيلهم

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن كل الليبيين يستحقون فرصة إسماع أصواتهم وتمثيلهم.

وقال نورلاند في تغريدة له بموقع “تويتر” بمناسبة شهر المرأة “تفاني عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب محمد حلب في تعزير التمثيل العادل للنساء الليبيات والأقليات في المجال السياسي للبلاد هو أمر ملهم. يستحق كل الليبين فرصة إسماع أصواتهم وتمثيلهم”.

وكان نورلاند قال إن لدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة للتوصل إلى حل ليبي- ليبي.

وأكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة تؤيد التوصل إلى حلّ ليبيّ- ليبيّ مبينا أنه لدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك.