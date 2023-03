المنفي لـ نورلاند: الرئاسي جهة محايدة تسعى للوصول إلى الانتخابات في ظل توافق وطني

ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخميس مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ليزلي أوردمان تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

المنفي ونورلاند بحثا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها.

بدوره، أكد المنفي حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية.

من جانبه، عبر المبعوث الأمريكي، عن دعم الإدارة الأمريكية للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

