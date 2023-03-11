بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءاً من اليوم السبت 11 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 11 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتكاثر السحب بداية من اليوم علي مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة نسبياً، بينما تبقي باقي مناطق مستقرة نسبيا .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض المناطق .

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الاثنين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-25)مْ، وتسجل انخفاض يوم الاثنين على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 32)مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الاثنين.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ وتسجل انخفاض تدريجي خلال اليومين القادمين

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:11)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:21).