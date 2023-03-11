شلقم: الهزيمة سائدة اليوم والتخلف

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن شعراء العرب خاضوا معارك الحياة، وقاتلوا فانتصروا وهزموا، و عاشوا بين الرفاهية والحاجة، وتنقلوا في رحاب الأرض والحياة، وفق قوله.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “نضحت أشعار الكثيرين منهم فلسفة وحكمة خالدة. ارتفعت أصوات العلو والترفع والفخر، لكن مطرقة التدافع الإنساني العنيف كانت هي الأقوى دائماً”.

واختتم: “غاب التوسط اليوم، وهو المكان الذي يصنعه العقل، بالعلم والإبداع والإنتاج والحرية. فتهشم الصدر وسادت الهزيمة والتخلف، واتسع القبر” على حد تعبيره ظ