معزب: البرلمان ورئيسه صالح يريدان التحكم في كل التكليفات والعقود التي يبرمها ديوان المحاسبة

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن الاختصاص الذي سحبه البرلمان من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية هو اختصاص أصيل لديوان المحاسبة وموجود منذ تأسيسه منذ العهد الملكي، وهو الرقابة المسبقة والمصاحبة واللاحقة للعقود وتحدد بقيمة العقد.

معزب أوضح في تصريحات خاصة لموقع لـ”عربي21″ أن هذه العقود منها ما لا يحتاج إلى رقابة سابقة ويحتاج إلى ملاحقة فقط ومنها العقود الكبيرة التي تشترط موافقة الديوان عليها قبل التعاقد، وحسب اتفاق “بوزنيقة” في المغرب فإن حصة مجلس النواب هي: البنك المركزي والرقابة الإدارية.

وتابع معزب حديثه: “بهذه الخطوة والقرار الأخير يريد البرلمان ورئيسه عقيلة صالح التحكم في كل التكليفات والعقود عبر الإشراف عليها من قبل هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب وتحت سيطرته”.

