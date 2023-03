بتهم فساد وتزوير.. النيابة تحيل 26 متهما من القطاع المصرفي إلى قضاء الحكم

أحالت النيابة العامة 26 متهما بارتكاب جرائم فساد بلغت الملايين في القطاع المصرفي إلى قضاء الحكم

وأوضح مكتب النائب العام أن بعض المتهمين استولى على 12 مليون دينار من مصرف شمال إفريقيا، فيما شرع آخرون في الاستحواذ على أموال مصارف الجمهورية والوحدة والتجاري.

وذكر مكتب النائب العام أن المتهمين قاموا بتزوير البيانات المدرجة في قواعد بيانات المصارف لتعظيم مديونية المصرف في حسابات مصرفية تم تعيينها.

وأضاف المكتب أن بعضهم تمكّن من إدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ومن ثَمّ إجراء عمليات مصرفية تيسِّر لهم أن يستبدلوا القيم التي وصلوا إليها في قاعدة البيانات بما يقابلها من النقد الأجنبي.

وتابع مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت تجهيز المتهمين برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة لتغطية جرائم، ومؤكدا أنهم الآن قيد الحبس الاحتياطي.

المصدر: مكتب النائب العام

