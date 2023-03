الغوج يطالب بمكافحة الفساد المستشري في إدارات وزارة الصحة بحكومة الدبيبة

ليبيا – قال رئيس النقابة العامة للأطباء محمد الغوج إن وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال أعطتهم وعودًا كاذبة في السابق ولم يروا شيئًا على أرض الواقع بل كانت كلها نوعا من المسكنات.

الغوج وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” أضاف: “أغلب الأطباء والأخصائيين والاستشاريين أبلغونا أنهم سيقدمون على تقاعد اختياري وهذا سيتسبب في انهيار في النظام الصحي في البلاد”.

وطالب الغوج بمكافحة الفساد المستشري في إدارات وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، لأنها أصبحت أكبر بؤرة للفساد، وذلك بحسب التقارير الأخيرة لديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.

