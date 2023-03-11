بن قدارة يشدد على ضرورة عودة شركات النفط والغاز الأمريكية للعمل في ليبيا

العنوان-طرابلس

شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، على ضرورة عودة الشركات الأميركية للعمل مجددا في قطاع النفط والغاز في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء بن قدارة مع نائب وزير الطاقة الأميركي ديفيد تورك، على هامش فعاليات مؤتمر “CERAWEEk”.

وبحسب بيان مؤسسة النفط، أشاد نائب وزير الطاقة الأمريكي بارتفاع إنتاج النفط واستقراره تحت الإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وعبرت مدير إدارة شمال أفريقيا بوزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا تيلور، عن دعمها لمجلس إدارة المؤسسة في جهوده التي أسهمت في رفع معدلات الإنتاج من النفط والغاز وتطوير الصناعات النفطية وتحسين البيئة، وذلك خلال لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط. وأكدت دعم بلادها للمؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ خططها الاستراتيجية في زيادة الإنتاج وبناء القدرات.

وأجرى وفد المؤسسة الوطنية للنفط لقاءات مع مسؤولين أمريكيين على هامش مشاركته في مؤتمر “CeraWeek” والذي يعتبر الحدث السنوي الأهم لشركات ومؤسسات النفط والغاز والطاقة العالمية في مدينة هيوستن الأمريكية.

ويوم الجمعة، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي جيوفري بيات، دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز. وذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة في العاصمة الأمريكية واشنطن.