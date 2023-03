الحصادي: يجب قطع الطريق على المتذاكين الذين أفسدوا الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن سبب إخفاق ما وصلت له البلاد هم المتذاكين الذين أفسدوا الانتخابات وصاروا يتباكون عليها، واليوم يعيدون الكرة.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالب بقطع الطريق على المتذاكين وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات هذا العام؛ باختيار أسرع المسارين التعديل 13 أو مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

الحصادي ختم: “التذاكي مرض يمارسه الأغبياء من أجل البقاء”.

