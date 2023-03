حبس شخصين بتهمة خطف فتاة في مصراتة

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس شخصين بتهمة خطف فتاة عشرينية شرقي مدينة مصراتة وتعمد الاحتفاظ بها وإرغامها على خلع ملابسها وتصويرها عارية.

المستشار النائب العام وجه بممارسة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة وتعيين المظنون بارتكابهم الواقعة وتَتَبُّعِهم وتحديد محل وجود المجني عليها.

وذكر مكتب إعلام النائب العام أن منسوبي قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات أخذوا في تقديم المعلومات اللازمة لإدراك غاية تخليص الضحية ؛ فترتَّب عن ذلك إظهار بيانات المشتبهين ثم وصول أعضاء هيئة الشرطة المكلفين بحماية الآداب العامة في مدينة مصراتة إلى اثنين منهم.

وتولى وكيل النيابة بنيابة غرب مصراتة الابتدائية مهمة استجواب المشتبه بهم وأمر بحبسهما احتياطياً واتخذ ما يكفل معالجة آثار الجرم على المجني عليها.

