شركة الكهرباء: وصول مضخات لمحطة مصراتة المزدوجة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت وصول مضخات كهربائية لمحطة مصراتة المزدوجة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء وصول شحنات تتضمن مضخات كهربائية موردة من شركة (ألجيك) خاصة بمحطة مصراتة المزدوجة ضمن الجهود المتواصلة للحفاظ على سير العمل بالمحطة ودعماً للشبكة الكهربائية واستقراريتها .

كما أشارت الشركة إلى استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة ( الرويس أبوعرقوب ) جهد 400 ك . ف من ناحية الهيرة؛ بإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، بالتعاون مع دائرتي توزيع غريان والهيرة بالإضافة إلى مساهمة الإدارة العامة للشرطة الكهربائية (إدارة الشرطة الكهربائية الجفارة) الذين قاموا بتسهيل حركة المرور، حيث تم سحب الأسلاك مسافة (2.400) كيلو متر .