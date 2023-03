الشيباني: أخشى أن تجرنا الدول المتدخلة في ليبيا إلى حرب بالوكالة

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن خشيته بأن تجر الدول المتدخلة في ليبيا البلاد إلى حرب بالوكالة.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:” أخشى أن تجرنا الدول المتدخلة في ليبيا إلى حرب بالوكالة ولكي تتحكم في خيوط اللعبة ويستمر الوضع القائم تقوم بدعم الأطراف المتحاربة بسلاح متوازن بحيث لا ينتصر أي منهما على الآخر ونعود إلى نقطة الصفر ونبقى محلك راوح ونخسر حالة الوئام الاجتماعي والاستقرار النسبي بعد وقف إطلاق النار …

وهذا ما يسمى بإدارة الأزمة وتحريك البركة الراكدة”.

