لعدم توفر المواد اللازمة.. مصرف الدم طرابلس يقفل أبوابه ويتوقف عن استقبال الطلبات

أفاد مدير مصرف الدم المركزي طرابلس وجدي زاوية بإقفال المركز والتوقف عن استقبال طلبات التبرع بالدم لعدم وجود أكياس الدم ومشغلات المعامل منذ أكثر من شهر.

وأوضح زاوية في تصريح للأحرار أنهم خاطبوا بشكل متكرر وزير الصحة ووكيله من أجل التعاقد لتوفير أكياس الدم ومشغلات المعامل، وأنهما طلبا عدم التعاقد أو إجراء أي التزامات مالية إلا بالرجوع للوزارة.

وذكر زاوية أن رئيس جهاز الإمداد الطبي لم يستجب لطلب شراء بعض المواد ذات الجودة العالية والمتوفرة محليا، موضحا أن بعض الشركات الخاصة ساهمت في توفير بعض النواقص، وفق قوله.

وأضاف زاوية أن الميزانية المخصصة للمصرف لم تدخل حسابات المصرف منذ يوليو الماضي، إلى جانب عدم تستلامهم مخصصات الربعين الثالث والرابع للعام الماضي، بحسب تصريحه.

وتابع زاوية أنه نتيجة لعدم توفير المخصصات المالية جرى إخلاء أحد المقرات الخاصة بالمصرف لعدم القدرة على سداد الإيجار للمالك، مع وجود التزامات مالية أخرى لبعض الشركات.

واختتم مدير مصرف الدم المركزي تصريحه بأن المسؤولين يردون على طلباتهم بأنهم ينتظرون عطاء عام خارجي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

