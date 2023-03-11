باتيلي: يمكن إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه يمكن اجراء الانتخابات في نهاية العام 2023، اذا جرى وضع القوانين الانتخابية بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف باتيلي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، اليوم السبت: “لايمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثم احالتها لمفوضية الانتخابات لبحث القضايا الاخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية”.

وقال المبعوث الأممي: “لا يجب أن تترك الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي”.

وتابع: “اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى حسب المبادرة الأممية ستقوم على صياغة مدونة سلوك للمرشحين، ويجب على القادة الليبيين تضمينها بالقاعدة الدستورية”.

وأوضح باتيلي، أن عمل الفريق رفيع المستوى المخول بتنفيذ المبادرة الأممية لا يحمل حلا من الخارج، مشيرا إلى أن هذا الفريق لا يهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية.

وقال: ” كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي- ليبي، والبعثة الأممية لن تختار الأطراف التي يضمها الفريق رفيع المستوى، الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية هي من ستقوم بتسمية من سيتحدث بالنيابة عنهم في سياق التحركات الدبلوماسية بين الجهات الليبية الفاعلة”.