ليبيا الان

أوحيدة يصحح لـ”باتيلي”: التعديل الدستوري 13 صدر قبل إحاطته أمام مجلس الأمن

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد 

علق عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على حديث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في طرابلس.

وقال أوحيدة في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إن ما قاله المبعوث الأممي “باتيلي” في مؤتمره الصحفي واضح ولم يخرج عما اتفق عليه مجلسي النواب والدولة.

وأضاف أن هناك جانب واحد غامض لم يتطرق له “باتيلي” وهو السلطة التنفيذية الموحدة التي يجب أن تكون موجودة للإشراف على الانتخابات.

وأشار إلى أن مهمة اللجنة رفيعة المستوى التي طرحها ” باتيلي” مهمتها ليست واضحة بعد.

وبين أوحيدة أن باتيلي قال إن التعديل الدستوري 13 صدر بعد إحاطته أمام مجلس الأمن وهذا غير صحيح بل صدر قبلها، وبحسب حديث “باتيلي” أنه سينتظر ما سيصدر عن لجنة 6+6 وبعدها سيعمل عليه.

الوسوم

#عبدالله باتيلي الانتخابات جبريل أوحيدة ليبيا مجلس النواب

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك