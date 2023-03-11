باتيلي: الأجسام التشريعية المنتهية والحكومات الانتقالية تعرض وضع ليبيا للخطر

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم السبت، إن الترتيبات المؤقتة والحكومات الانتقالية المستمرة والأجسام التشريعية المنتهية ولايتها تعرض الوضع الليبي للخطر، لافتا إلى أن كل هذا سيؤدي في النهاية إلى تقويض سلامة أراضي ليبيا ووحدة شعبها.

وأشار في مؤتمر صحفي في طرابلس، إلى أن المبادرة تهدف إلى الجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من العمل لحل الأزمة الحالية وقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وقال باتيلي إن “إعطاء الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات هو السبيل للسلام والازدهار وبناء المؤسسات العامة والشرعية”.

وتابع المبعوث الأممي: “فُوضت من قبل مجلس الأمن لأبادر بعمل كل ما يهدف للجمع بين الأطراف الليبية لتتجاوز الظروف الحالية والسير بالبلاد للانتخابات التي تعطي الشرعية لمؤسسات البلاد”.

‏ وأكد باتيلي أن تأجيل الانتخابات كان خيبة أمل لليبيين وعلى المجتمع الدولي مساعدة الليبيين في إجرائها، لافتا إلى أن الأجسام السياسية الموجودة حاليا هي سبب الأزمة.

وأشار إلى أن الترتيبات المؤقتة المتتالية والحكومات الانتقالية المستمرة إلى ما لا نهاية والأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها هي سبب عدم الاستقرار في ‫ليبيا.