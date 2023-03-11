باتيلي يقترح خريطة طريق للانتخابات الليبية بحلول يونيو المقبل

اقترح عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضع خريطة طريق جديدة وواضحة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل.

ورأى باتيلي، في مؤتمر صحافي (السبت) في العاصمة طرابلس، أن «الحكومات الانتقالية، هي السبب في إطالة أمد الأزمة هناك». وقال: «إن الأجسام السياسية الموجودة حالياً في ليبيا هي سبب الأزمة»، ودعا المجتمع الدولي للمساعدة في إجراء حوار ليبي – ليبي.

واعتبر أن «منح الشعب الليبي فرصته لاختيار قادته عبر الانتخابات، هو السبيل الوحيد»، مشيراً إلى أن «الانتخابات ضرورة لإعادة بناء المؤسسات الشرعية التي تمثل الشعب الليبي».

وبعدما أكد أن «الحكومات الانتقالية إلى ما لا نهاية، والأجسام الشرعية التي انتهت ولاياتها، هي سبب عدم استقرار هذا البلد وإطالة أمد هذا الوضع». وحذر من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى «الاضطراب السياسي، والأزمات الاقتصادية، وتقويض سلامة ليبيا ووحدة شعبها».

وبينما أشاد بتمرير مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا التعديل الدستوري الـ13 لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، لفت في المقابل إلى أنه على الرغم من إعلانهما أكثر من مرة الانتهاء من القاعدة الدستورية، فإن «الخلاف بقي متواصلاً بين رئيسي المجلسين». وقال: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً».