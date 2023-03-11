باثيلي يكشف عن حوارات أمنية ستجريها لجنة “5+5” لتهيئة أجواء الانتخابات الرئاسية

العنوان-طرابلس

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، عن خطة لإجراء حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية، قائلا: “سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم عبر لجنة رفيعة المستوى وستتولى لجنة 5+5 إجراء «الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية”.

وتابع باثيلي، خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، اليوم السبت إن “فريقا رفيع المستوى سيتم اختياره من قبل الممثلين الليبيين”.

وتابع، “ستقوم البعثة الأممية بتسيير المشاورات وستعمل اللجنة بشكل بناء لتمكين إجراء انتخابات شاملة وآمنة هذا العام وتلبية تطلعات الشعب الليبي”.

وقال باثيلي: “على مدار عام كامل لم ينجز مجلسي النواب والأعلى للدولة القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية ومؤخرا حققوا توافقًا سريعًا حول التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري”.

وأكد المبعوث الأممي أنه حال توافر الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات فإن الأمر لن يكون صعبًا في إنجاز العملية الانتخابية خلال العام الجاري، مؤكدا أنه يمكن الخروج باتفاق حول القوانين الانتخابية وخارطة طريق واضحة في منتصف يونيو المقبل وهذا ما سيمكن الليبيين من إجراء الانتخابات.