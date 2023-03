البيوضي: العالم يشهد تغييرات عميقة والارتدادات ستضرب كامل المنطقة بما في ذلك ليبيا

ليبيا – اعتبر سيلمان البيوضي المرشح الرئاسي أن إعلان التفاهم بين السعودية وإيران برعاية من الصين ليس حدثًا عابرًا في المنطقة هو حدث مزلزل وسيدفع نحو تحولات كبرى.

البيوضي قال في تدوينة اه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن العالم يشهد تغييرات عميقة والارتدادات ستضرب كامل المنطقة بما في ذلك ليبيا الغائبة بفعلها السياسي الخارجي ودورها الحيوي من خلال المؤسسات الشرعية، والحاضرة بموقعها الاستراتيجي وثقل ثروات أرضها بحسب قوله.

وأكد على أن البلاد بحاجة ماسة لعملية إنقاذ كبرى وعاجلة لتبقى ليبيا.

