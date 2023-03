قافلة مستشفى العيون بطرابلس تنهي مهمتها في البيضاء بإجراء 20 عملية

أنهت قافلة مستشفى العيون بطرابلس مهمتها داخل داخل مركز البيضاء الطبي، أجرت خلالها العديد من الفحوصات والعمليات.

وأوضح مستشفى العيون أن الفريق أجرى 20 عملية زراعة قرنية معقدة على يد فريق مكون من مجموعة من مستشفى العيون طرابلس، والهيئة الوطنية لزراعة القرنية، وبمساعدة الأطقم الطبية والطبية المساعدة من مركز البيضاء الطبي.

وأطلق مركز البيضاء الطبي الفترة الماضية حملة تحت شعار “فارتدَّ بصيراً 3 ” والتي تهدف إلى توطين العلاج بالداخل، ولتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة البيضاء والجبل الأخضر داخل مركز البيضاء الطبي.

بدوره ثمن مدير مركز البيضاء “عبدالرحيم مازق” دور الفريق الطبي الزائر، والأطقم الطبية والطبية المساعدة من داخل مركز البيضاء الطبي، على ماقام به من مجهود كبير في زمن قصير، وبمنتهي الدقة والاحترافية، الأمر الذي نتج عنه نجاح جميع العمليات، بحسب تعبيره.

وأطلق مستشفى العيون بطرابلس عدة قوافل تستهدف المدن الليبية ضمن مبادرة “توطين العلاج”.

ومرت القافلة بعدة مدن، منها سرت التي أجرت فيها 40 عملية لزراعة القرنية، كما مرت بأجدابيا وأجرت بها 600 عملية، وبطبرق 100 عملية و300 عملية في يفرن، و50 في غدامس، وأكثر من 600 في شحات، ومدن أخرى منها صرمان وغات وسبها وبراك الشاطئ والتي شهدت مئات الكشوفات والعمليات.

وأعلن مستشفى العيون في يوليو 2022 عودة عمليات زراعة القرنية بالمستشفى بعد توقف 10 سنوات، معلنا عن بداية العمليات بنجاح أول عملية وعودة النظر لصاحبها.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

