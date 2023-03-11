وزارة الاقتصاد: تنظيم معرض “صنع في ليبيا” بالنيجر لفتح أسواق بالخارج

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، تنظيم معرض صنع في ليبيا، في دولة النيجر – نيامي، برعايتها وإشراف اتحاد الصناعة الليبية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إن المعرض يهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات التجارية وفرص الاستثمار بين ليبيا والنيجر كذلك إيجاد أسواق خارجية للمنتج المحلي.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، عن استيراد ليبيا لمواشي حية بقيمة 57 مليون دولار خلال العام 2022، مسجلة انخفاضا نسبته 37% مقارنة بواردات العام 2021، فيما بلغت قيمة واردات اللحوم المجمدة خلال العام 2022 نحو 330 مليون دولار.

وكشف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، سهيل أبوشيحة، خلال اجتماع، مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، استيراد مواش حية بقيمة 12 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، فيما بلغت قيمة استيراد اللحوم المجمدة خلال الشهرين 40 مليون دولار.