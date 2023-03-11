البركي: حديث باتيلي عن إجراء الانتخابات في يونيو المقبل “ذر للرماد في العيون”

الوطن| رصد

قالت الناشطة الليبية، ريم البركي، إن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أشر بشكل غير مباشر خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن مفاوضات إجراء الانتخابات في ليبيا قد فشلت، وأنه لا انتخابات سوى باتفاق عقيلة والمشري وأنهم لن يتفقوا!.

وأضافت في سلسلة تغريدات لها عبر تويتر، اليوم السبت، أن حديث باتيلي عن إجراء الانتخابات شهر يونيو المقبل ذر للرماد في العيون، وإعادة فتح سجل الناخبين لتحديثه تحتاج ثلاث أشهر، وإعادة فتح باب الترشح تحتاج شهر، وفرز ملفات المترشحين تحتاج شهرين، والدعاية الانتخابية تحتاج شهر.