باتيلي يؤكد إمكانية وضع خارطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف شهر يونيو

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم السبت، إنه بالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الخلاف ما زال قائما حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن الإعلان الدستوري.

وتابع المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي من طرابلس “وجهت طلبا لأطراف ليبية عدة، بينهم المشير خليفة حفتر لتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة”، مؤكدا أنه طالب الأطراف الدولية بالحديث بصوت واحد والاستجابة لنداء الليبيين في تطلعهم للانتخابات.

وأشار باتيلي أن مبادرته تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023.

وأكد المبعوث الأممي أنه يعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب. وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.

وقال باتيلي أن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.