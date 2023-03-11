بعد تصريحات باتيلي.. عمار: مبارك عليك يا الدبيبة البقاء عامين آخرين

توقع ناصر عمار محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، بقاء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في السلطة عامين آخرين على أدنى تقدير، في ضوء تصريحات عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا في مؤتمر صحفي اليوم بشأن مبادرته لإجراء الانتخابات.

كتب عمار على فيسبوك اليوم قائلًا: “واضحه امطوله، باثيللي من خلال كلمته وقوله – وفي الأسابيع القادمة – سأزور السودان وتشاد والنيجر، أعطى إشارة أن الانتخابات لن تعقد إلا في سنة 2025، فالمجتمع الدولي لا يريد حلا مستعجلا في ليبيا، وهذا واقع، ومبارك عليك يا دبيبه بقائك في الحكومة سنتين ثانيات على أقل تقدير” وفق تعبيره.