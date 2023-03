بمناسبة يوم المعلّم الوطني.. الدبيبة يؤكد على دعم جهود المعلمين الليبيين

ليبيا – عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، في اليوم الوطني للمعلّم، عن احترامه وتقديره للمجهودات التي يبذلها المعلمون في المؤسسات التربوية الليبية.

الدبيبة قال وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له “إن التقدير للمعلمين المُبجلين ببلادنا، يجب أن يمتد طوال أيام العام.. وفي يوم المُعلم الوطني نستذكر عطاء المتقاعدين منهم، وجهود المعلمين الحالية بكافة المؤسسات التعليمية؛ أعدكم بمواصلة خدمتكم”.

وأشار إلى أن فضل المعلمين الليبيين عظيم على المجتمع مشيراً إلى أنه بعطائهم تبنى الأجيال وتتقدم الأمم.

