الطقس في ليبيا.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وتكاثر للسحب

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، أن تتكاثر السحب بداية من اليوم على مناطق شمال شرق ليبيا مع رياح نشطة نسبيا، بينما تبقي باقي مناطق البلاد مستقرة نسبيا, وتشهد انخفاضا يوم الإثنين.

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الإثنين.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء قليلة السحب؛ تتكاثر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

وفي الجفرة – سبها – غات-غدامس-الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الاثنين.

أما في الواحات – السرير – تازربو- الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.