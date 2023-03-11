انعقاد المؤتمر الرابع لنقابة أخصائي التغذية

نظمت النقابة العامة لأخصائي التغذية العلاجية في ليبيا اليوم السبت في العاصمة طرابلس المؤتمرالرابع للنقابة العامة تحت شعار”التغذية طب الحياة”.

وجرى خلال المؤتمر الذي شارك فيه عدد من أعضاء النقابة والمهتمون بالتغذية العلاجية من مختلف المدن الليبية مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجهها النقابة وآليات حلها، وقانون التغذية العلاجية وقضايا التغذية، ودور أخصائي التغذية في الرعاية الطبية في المستشفيات.

وخلال فعاليات المؤتمر تم تقديم عدد من المحاضرات التوعوية حول الصيام طب الحياة (حقائق علمية وتغذوية)، والتقييم التغذوي للنساء المصابات بسكري الحمل بمركز مصراته المركزي، والتغذية المتكاملة والمتوازنة لمرضى السكري من فئات الأطفال والمسنيين، وأهمية العسل من كونه وصفة تقليدية إلى الاستخدام الطبي المبني على الأدلة العلمية، وتأثير مستخلص القرنفل على الجلوكوز بعد الوجبة وعلاقته بمرض السكري والسمنة.