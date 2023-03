الجزائر | الحداد: تضحيات الأجداد مستمرة ولن تنتهي لمن يفكر في إعادة إستعمار أوطاننا

ليبيا – قام رئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد على هامش زيارته إلى الجزائر، رفقة الوفد المرافق له، بزيارة المتحف المركزي للجيش الجزائري.

الحداد اطلع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له على تاريخ مراحل الجهاد الجزائر ضد المستعمرين الطغاة، وما نكّله المستعمر بالشعب الجزائري.

كما أطلعه دليل المتحف على ما قام به الشعب الليبي من دعم وتضحيات، إمتزجت خلالها دماء الأجداد المجاهدين الجزائريين والليبيين، وما سجّله التاريخ عن ليبيا للجزائر، وكان مخصص جناح خاص بالمتحف.

وأختتم الحداد زيارته بكلمة، أشاد فيها بالجهاد الجزائري، وكان فخوراً بدعم الليبيين من الشعب والمجاهدين الذين كان لهم دور في الجهاد مع شعب الجزائر.

وأوضح بأن تضحيات الأجداد مستمرة ولن تنتهي لمن يفكر في إعادة إستعمار أوطاننا.

