قال مدير جهاز الإمداد الطبي عبد العزيز الشمام، إنهم في انتظار رد وزير الصحة “الشفهي” لحل استثنائي لمشكلة عدم وجود أكياس الدم ومشغلات المعامل منذ أكثر من شهر، وتوفير المواد من السوق المحلي هذا اليوم.

وحذر الشمام في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، من أن التوقف سيطال مصرفي الدم في سبها وبنغازي أيضا، مضيفا أنه تلقى خطابا منذ عشرين يوما من مصرف الدم بمركز غسيل الكلى الشط بشأن نقص أكياس الدم.

وأشار الشمام إلى أن هناك شحنة من المشغلات وأكياس الدم ستصل غدا الأحد إلى طرابلس، لكنها تحتاج من 3 أيام إلى إسبوع للإفراج الصحي عنها، بكمية 5000 كيس، مؤكدا أنها لا تكفي العجز الحاصل كاملا، وفق قوله.

كما ذكر الشمام أن هناك شحنة أخرى بكمية 18 ألف كيس تحتاج للتعديل ومن ثم الشحن، مرجحا أن تصل الأسبوع القادم.

وأكد الشمام أنهم في انتظار موافقة شفية عبر الهاتف من وزير الصحة بعد الاتصال به، مضيفا أنهم سيشرعون فورا في التوفير من الشركات المحلية بالجودة المطلوبة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post عقب إقفال مصرف الدم طرابلس.. مدير الإمداد: ننتظر ردا شفهيا من الوزير لحل استثنائي وتوفير المواد من السوق المحلي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار