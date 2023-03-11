المبعوث الأممي: مبادرتنا لحل الأزمة الليبية ليست تدخلاً أجنبياً

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أنه مبادرته لحل الأزمة الليبية ليست تدخلا أجنبيا، نافيا ما تردد حول دفاع البعثة الأممية عن مصالح أطراف أجنبية داخل البلاد.

وأضاف باتيلي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، اليوم السبت: “هذا المقترح ليس تدخلا أجنبيا، ومن يروج لذلك يقوم بدعاية لا أعرف ما سببها، فأنا لا أبحث عن المصالح الأجنبية، ولو كنت أريد ذلك لم أكن لأناقش مصالح الدولة الليبية”.

وأكد المبعوث الأممي، أنه طرح في زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول الأجنبية أين وصل الوضع الليبي، وأخبرهم بضرورة وضع الخلافات جانبا، ودفع القضية الليبية إلى الأمام من أجل الوصول إلى حل.

وتابع: “نتحرك مع الجهات العسكرية الفاعلة على الأرض، ونرى ما هي مقترحاتهم والخطوات التي يمكن العمل عليها معهم لتقديم الدعم لإجراء الاقتراع، وبالفعل بدأنا هذه النقاشات مع القادة الأمنيين”.

وأشار إلى عزمه إجراء لقاءات أمنية أخرى وخوض نقاشات لتسهيل الوصول إلى حلول، وقال: “عندما تأتي الحلول من جميع الأطراف نكون قد سهلنا الطريق إلى الانتخابات”.