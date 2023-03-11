شاهد : يرتدون الزي العسكري.. تفاصيل مثيرة بمداهمة وضبط متهمين بترويج الخمور في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن قيام قسم البحث الجنائي بمداهمة منزلا في منطقة بوعطني حيث أسفرت عن ضبط أشخاص مدنيين يرتدون الزي العسكري يمتهنون ترويج الخمور ويستغلون مركبات مدنية مطلية بطلاء القوات الخاصة لترويج الخمور وهم فارون من منطقة بوهديمة .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، أن عُقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن أشخاص من ذوي السوابق وفارين من منطقة بوهديمة يمتهنون الإتجار بالمخدرات والخمور المحلية والمستوردة وكانو يروجون الخمور (بكشك الجوكر) وأيضا بمركبة آلية نوع سامسونق بيضاء اللون وأيضا يقومون بتوزيع الخمور بمركبات مدنية نوع شفرليت تم طلائها بالطلاء الخاص بالقوات الخاصة ليستغلوها في توزيع الخمور المحلية والمستوردة وأيضا هم مطلوبون لدى مراكز الشرطة على ذمة 7محاضر منها الإيذاء الجسيم والسلب .مركز الحدائق،بوعطني،العروبة .

وحسب المعلومات الواردة لإختبائهم بمنزل بمنطقة بوعطني وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وعُقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة إنطلقت قوة أمنية تابعة لقسم البحث الجنائي وبالتعاون وبإسناد من جهاز مكافحة الظواهر السلبية وقسم التمركزات الأمنية وبالفعل تم مُداهمة المنزل بمنطقة بوعطني وتم ضبط اربعة أشخاص وكذلك مركبتين نوع شفرليت مطلية بطلاء القوات الخاصة ومركبة نوع سامسونق اللون أبيض وكمية من الخمور المستوردة والمحلية وأدوات تعاطي ومبلغ مالي وقدره 11.000 ألف دينار وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

وبالأستدلال معهم إعترفوا بما نُسب إليهم وفرارهم من منطقة بوهديمة وإعترفو بإنتحالهم صفة رجال القوات الخاصة وأنهم قامو بطلاء مركبات مدنية بطلاء القوات الخاصة لسهولة تنقلهم وتوزيع الخمور .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.