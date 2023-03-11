أوحيدة يصحح لباتيلي: التعديل الدستوري 13 صدر قبل إحاطته أمام مجلس الأمن

علق عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على حديث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في طرابلس.

وقال أوحيدة في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إن ما قاله المبعوث الأممي باتيلي في مؤتمره الصحفي واضح ولم يخرج عما اتفق عليه مجلسي النواب والدولة.

وأضاف أن هناك جانب واحد غامض لم يتطرق له باتيلي وهو السلطة التنفيذية الموحدة التي يجب أن تكون موجودة للإشراف على الانتخابات.

وأشار إلى أن مهمة اللجنة رفيعة المستوى التي طرحها باتيلي مهمتها ليست واضحة بعد.

وبين أوحيدة أن باتيلي قال إن التعديل الدستوري 13 صدر بعد إحاطته أمام مجلس الأمن وهذا غير صحيح بل صدر قبلها، وبحسب حديث باتيلي أنه سينتظر ما سيصدر عن لجنة 6+6 وبعدها سيعمل عليه.