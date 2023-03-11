الدبيبة: موقف باتيلي من مجلسي النواب والدولة نفس موقفي.. مجرد خيبة أمل

أعرب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن دعمه جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، بعد دقائق من مؤتمر صحفي للمبعوث الأممي، بشأن مبادرته لإجراء الانتخابات.

كتب قائلًا على فيسبوك: “تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، عبر وصف المبعوث الأممي لمماطلتهم “بأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا”، يتسق مع موقفنا منذ البداية بأن “مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه” وفق تعبيره.

أضاف: “اليوم نجدد دعمنا لجهود السيد باتيلي، ونشيد باستجابة الأمم المتحدة لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات، ونناشد الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.”