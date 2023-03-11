المشري: مجلس الدولة لديه الإرادة السياسية لإجراء انتخابات قبل نهاية العام

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن المجلس لديه الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين تجمع مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام.

وقال المشري في تغريدة له بموقع “تويتر” “لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت بالعاصمة طرابلس أنه إذا تم وضع القوانين الانتخابية في يونيو فيمكن إجراء الانتخابات نهاية هذا العام.

وأضاف باتيلي: أعتقد أن مجلسي النواب والدولة لن يستغرقوا أكثر من عدة أشهر لاستكمال القوانين الانتخابية قائلا: إذا عملت لجنة 6+6 ضمن إطار زمني معقول وخرجت بقاعدة دستورية وقانونية موثوقة للانتخابات فإن ذلك سيعيد الثقة لمجلسي النواب والدولة.