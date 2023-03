“انتهت ولايتها”.. باتيلي يهاجم الأجسام السياسية ويتحدث عن مبادرته

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن الأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها هي سبب عدم الاستقرار في ليبيا وتعرض مستقبل البلاد للخطر.

وأوضح باتيلي في مؤتمر صحفي من طرابلس، أن مبادرته تهدف للجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي، وأن الانتخابات أصبحت ضرورية لاستعادة الشرعية.

وذكر باتيلي أنه لا يوجد أي سبب لتأخير الانتخابات، وبالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو القادم.

وأضاف باتيلي أن اللجنة 6+6 التي ستشكل من مجلسي النواب والأعلى للدولة ستعمل على وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات ومدها للمفوضية وبالإمكان بعدها أن تجرى الانتخابات نهاية العام.

وتابع باتيلي أنه يجب وضع صدق نوايا مجلسي النواب والأعلى دولة ولجنة 6+6 تحت الاختبار، وهم مسؤولون أمام الليبيين والمجتمع الدولي بخصوص هذه الخطوات.

وبين باتيلي أنه لا يوجد سبب لمجلسي النواب والأعلى للدولة أن يخفقوا هذه المرة في إيجاد خارطة انتخابية، وهذه قضية أخلاقية وسياسية.

وأوضح باتيلي أن الجميع يدرك أن مشكلة الانتخابات لا تتعلق فقط بالوثائق الدستورية والقانونية التي يحاول المجلسان الاتفاق عليها منذ أكثر من عام فثمة قضايا مهمة أخرى تحتاج معالجة لضمان إجراء الانتخابات.

وأشار باتيلي إلى أن أعضاء الفريق رفيع المستوى لن يتم اختيارهم من طرف البعثة الأممية، وأنه سيتم اختيارهم من قبل الممثلين الليبيين وستقوم البعثة بتسيير المشاورات.

واعتبر باتيلي أن اللجنة رفيعة المستوى هي طريقة جديدة لضمان ملكية وطنية للعملية الانتخابية من قبل الليبيين أنفسهم.

وبين باتيلي أن الفريق رفيع المستوى سيعمل بشكل بناء للتمكين من إجراء انتخابات شاملة وآمنة هذا العام، وأن الفريق سيسعى لإشراك مزيد من الأطراف المعنية لتحقيق توافق أمني أوسع وعملية انتخابية واسعة تلبي طموحات الليبيين.

وأضاف باتيلي أن الفريق رفيع المستوى لا يهدف لاختيار مناصب رسمية وهدفه الوحيد هو تسهيل الوصول لحلول وسط لتمكين الوصول إلى الانتخابات.

وذكر باتيلي أنه سوف يتم استخدام آلية الفريق رفيع المستوى لدعم الانتخابات لصياغة مدونة لحسن السلوك تلتزم بها الأطراف وتوقع عليها بين المرشحين.

وأشار باتيلي إلى أن الانتخابات لا يجب أن تترك فقط في أيدي مجلسي النواب والدولة لأن الشعب يريد بيئة تمكنه من اختيار من يمثله بطريقة يستحقها.

وقال باتيلي إن مدة انتخاب مجلسي النواب والأعلى للدولة انتهت وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم

وجدد باتيلي التأكيد خلال المؤتمر الصحفي على أن الشعب الليبي يريد قادة مسؤولين من خلال إجراء الانتخابات.

المصدر: مؤتمر صحفي للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي

