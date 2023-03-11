شاهد … مهم من وزارة التربية والتعليم حول دوام المدارس والامتحانات في رمضان

جددت مصادر بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تأكيدها بشأن عدم تعديل الدوام خلال شهر رمضان المبارك 1444 هجري.

وأكدت المصادر، على أن دوام المدارس خلال شهر رمضان ستكون مستمرة بجميع المراحل التعليمية، وستُعلق فقط في الأسبوع الأخير وليس كامل الشهر.

ووفقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 1442 لسنة 2022م الذي حدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية، والذي يتضمن أن الدراسة ستُعلق فقط خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع إجازة عيد الفطر المبارك وذلك من 16 إلى 23 أبريل، وليس في كامل الشهر المبارك، وبعدها تستأنف مجدداً في 24 ابريل 2023 وفقاً للقرار.

وسيكون موعد الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفترة الثانية للشهادتين من 2 ابريل 2023 إلى 13 أبريل 2023، وفقاً للقرار.

ويطالب أولياء الأمور والطلاب بتأجيل الدراسة والامتحانات في شهر رمضان، أو تقليص أيام الدوام في رمضان لأسبوعين وإلغاء الامتحانات.

وكان فيديو متداول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه الدبيبة ان الدراسة ستكون في الاسبوع الاول والثاني والغاء الامتحانات في شهر رمضان.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444/ 2023 سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس/آذار المقبل.