الدبيبة: القطاع العام فاشل.. وتجار أجانب يتحكمون ببورصة أسعار الفلفل والبصل

شارك رئيس الحكومة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت، في ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبي الأول في بلدية زليتن.

وقال الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى إن هناك 1700 شركة طلبت التداول في عمليات الاستيراد خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن حكومته ستتبع القوة الشرائية للمواطن، لافتا إلى أن هناك متشائمون موجودون في كل مرحلة وهم الذين يعتبرون أن الأرقام التي وصلنا إليها لا تعد تعافيا للاقتصاد.

وأكد أنه لا بد وجود انتخابات في الغرف التجارية بشكل شفاف وواضح، لافتا إلى أن كل من لديه رخصه استيراد سنسهل له الحصول على النقد الأجنبي حتى لو كان من صغار المستوردين.

وقال الدبيبة إن القطاع العام في ليبيا فاشل، بالرغم من وجود صناعات كثيرة الآن في ليبيا مثل العصير والمعكرونة.

وبين أن هناك تجار أجانب يتحكمون في بورصة أسعار الفلفل والبصل وغيره، وأن الوضع الآن في ليبيا جيد جدا جدا بالنسبة للدول المحيطة بنا.

وكشف الدبيبة عن تفكير بوقف الضريبة الجمركية، مشيرا إلى أن المصارف غائبة عن المشهد الاقتصادي في ليبيا.

قال إنه بالرغم من الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على معظم البلاد لكنها لم تؤثر على ليبيا ولم تختف أي سلعة من الأسواق الليبية.