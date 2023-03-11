ردا على باتيلي.. المريمي: البرلمان ليس أحد أسباب المشكلة الليبية

رفض المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي الانتقادات التي وجهها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي والتي اعتبر فيها البرلمان أحد أسباب المشكلة الليبية.

وقال المريمي في مقابلة مع قناة “الحدث” إن باتيلي اعتبر مجلس النواب أحد أسباب المشكلة في ليبيا وهذا غير صحيح لأن المجلس أعد قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما أقر التعديل الدستوري الـ 13 وأقر أيضا أن الشعب الليبي هو الذي يختار رئيسه وعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبين المريمي أن مجلس النواب حافظ على وحدة ليبيا من خلال تماسكه ولم يعطل الانتخابات أو يشكل قوة قاهرة في طريق إنجازها.

وبشأن مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات قال إنه لا مانع من إعانة الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات مبينا أنه لم يتبين بعد إن كانت اللجنة التي يعتزم تشكيلها لهذا الغرض ستمثل الجميع أم لا حيث لم يتم بعد الإعلان عن أسماء أعضائها.

وأشار المريمي إلى أن الليبيين لديهم وعي بضرورة أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم دون تدخل أجنبي وهذا تجلى في التقارب بين مجلسي النواب والدولة.

وشدد المريمي على أهمية الحفاظ على استتباب الأمن لضمان نجاح العملية الانتخابية في دولة ليبيا.