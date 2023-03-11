شاهد : كمين محكم يطيح بتشكيل اجـرامـي ظهر بمقطع فيديو في واقعة سطو مسلح في شبنة

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت عن ضبط تشكيل اجرامي قام بعملية سطو مسلح على محل بمنطقة شبنة .

ويأتي ذلك عقب انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة قيام 3 أشخاص مجهولين الهوية على متن مركبة نوع شفرليت أوبتر معتمة قامو بعملية سطو مسلح على محل بمنطقة شبنة .

وعلى الفور قامت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة من القائد العام بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري والتأكد من صحة الواقعة .

و عقب تقنين الإجراءات القانونية تمكنت الغرفة الأمنية المشتركة من تحديد هوية سائق المركبة ومحل إقامته و تحديد هوية من كان برفقة و بالتنسيق مع النيابة العامة تم إعداد كمين محكم وضبطهم وضبط المركبة والانتقال بهم إلى مقر شُرطة النجدة بنغازي تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.